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  3. PKK'nın katlettiği işçilerin cenazesinde teröre öfke
10 Haziran 2020 Çarşamba 03:05 | Son Güncelleme:

PKK'nın katlettiği işçilerin cenazesinde teröre öfke

PKK'nın katlettiği işçilerin cenazesinde teröre öfke

Van'ın Çatak İlçesi'nde terör örgütü PKK'nın yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) için tören düzenlendi.

Törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, şehit yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

OPERASYON SÜRÜYOR

Vali Bilmez, şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Van’ın Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası’na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK’lı teröristlerce dün el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlenmişti.  

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