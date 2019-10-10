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  3. 'PKK'nın kaçırdığı kızımı alyansımı satıp okuttum!'

'PKK'nın kaçırdığı kızımı alyansımı satıp okuttum!'

'PKK'nın kaçırdığı kızımı alyansımı satıp okuttum!'

Kütahya’da yaşayan Hatice Levent’in Bitlis’te üniversitede okuyan ve o tarihte 18 yaşında olan kızı Fadime, 2015 yılında, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı.

Kızından bir daha haber alamayan gözü yaşlı anne, 22 Eylül günü Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Anne Levent, “Kızımı okutmak istedim. Bitlis’ten onu götürdüler. Babası kazada öldükten sonra Fadimem ‘Beni kim okutacak?’ dedi. ‘Ben varım yavrum’ dedim. Parmağımdaki alyans yüzüğümü satıp, çantasına koydum. Kızım arkadaş kurbanı oldu” dedi.

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