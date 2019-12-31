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  3. PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(DHA)


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