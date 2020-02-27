PKK'nın 2 bombacısı altı işbirlikçisiyle İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da PKK/YPG adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Suriyeliler adına düzenlenmiş sahte kimliklerle yurda giren özel eğitimli 2 teröristin İstanbul’a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Terör polisi, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa’da 5 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, devlet büyüklerine, valilik ve emniyet müdürlüğü yerleşkelerine eylem hazırlığı yapan A.S.L. ve M.K. ile bu kişilere yardım eden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde 10 kilo patlayıcı ele geçirildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklandı.