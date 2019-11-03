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  3. PKK'lılar tarafından tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

PKK'lılar tarafından tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

PKK'lılar tarafından tehdit edilen Seçil öğretmen için Türkiye seferber oldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, ana sınıfı öğretmeni Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşılınca terör örgütü sempatizanları tarafından tehdit edildi. Çok sayıda kullanıcı Seçil öğretmene destek mesajlarını iletti.

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sosyal medyada paylaşıldı.

PKK'LILAR SEÇİL ÖĞRETMENİ HEDEF GÖSTERDİ

Görüntülerde müzik eşliğinde seslendirilen 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' şarkısı sosyal medyada paylaşılmasıyla öğretmen Seçil Yıldız, terör örgütü sempatizanlarınca hedef gösterildi. 

TÜRKİYE SEÇİL ÖĞRETMENE SAHİP ÇIKTI

Seçil öğretmenin tehdit edilmesiyle sosyal medya çok sayıda kişi, terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, destek mesajlarını iletti.

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