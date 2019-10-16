Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8885
  • 6,5321
  • 281.337
  • 94137.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı

PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı

PKK'lılar, Almanya'da Türk kökenli bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.

Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

1014378
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli bu kez gemileri yaktı!
Oğuzhan ve Yağmur'dan ortak ayrılık açıklaması
Kadın'da Sarp öldü mü? Açıklama geldi
Cannes'da jön yarışı! Sosyal medya karıştı
<p>Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1875 yılında ‘Dereyolu’ olarak gündeme getirilen Kara

Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Tamamlanıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ulaşım 6 saate inecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Yıllar sonra yanıtladı! O karakteri bakın kim canlandırmış?