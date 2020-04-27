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  3. PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı

PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı

PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 güvenlik korucusu ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri.. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumçatı beldesi Görmeç köyü mevkisinde güvenlik korucusu Selahattin Yıldırım'ın (33) kullandığı otomobilin geçişi sırasında teröristlerin önceden yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada ağır yarlanan Yıldırım, askeri helikopterle Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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