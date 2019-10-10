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  3. PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet tünel görüntülendi. Tünellerin sınırın sıfır noktasında Nusaybin ve Kamışlı arasında bağlantı olduğu görüldü. 

Öte yandan, Kamışlı`dan Nusaybin ilçesinde son 1 saat içerisinde yaklaşık 20 adet havan topu atıldı. 

Havan topları, sınır duvarlarına düşerken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. 

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