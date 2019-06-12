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12 Haziran 2019 Çarşamba 09:32 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:16

PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu

PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Harekat kapsamında, bölgede PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.

(AA)

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