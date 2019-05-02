PKK'dan Sincar halkına açlık zulmü

Halil, örgütün sadece Sincar halkını değil, yardım kuruluşlarının faaliyetlerini de engellediğini, PKK’nın ilçede yaptığı uygulamalarla halkı silah altına almaya zorladığını belirtti. Halil, “Örgüt, bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor” diye konuştu.

TURUNCU'YA BİR ÇİZİK

Siirt'te önceki gün öldürülen 5 teröristten birinin turuncu aranlar listede 600 bin lira ödülle aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu açıklandı. Öte yandan Diyarbakır Lice'de de 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Hatay Amanos Dağı kırsalında ise 5 PKK'lı öldürüldü.