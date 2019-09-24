PKK'dan 'Anne ben rahatım' tiyatrosu!

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 46 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 21’inci günde de sürdürürken, terör örgütü PKK’nın hain bir plan hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Eylemin 3. gününde Hacire annenin ortaya çıkan oğlu Mehmet Akar, “Ailem beni zorla evlendirmek istediği için kaçtım” açıklaması yaptı. Ama kısa sürede bunun bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. PKK kamuoyunda büyük destek bulan eyleme ilgiyi dağıtmak için orman, fabrika ve gemi kundakladı, Kulp’ta 7 işçiyi şehit etti.

KARA PROPAGANDA

Tüm eylem ve saldırılara rağmen Diyarbakır anneleri kararlılığından vazgeçmedi. İstihbarat birimleri, PKK’nın, kaçırılan çocuklarla kara propaganda videosu çekip, sosyal medyada yayımlayacağını tespit etti. PKK, kaçırdığı çocukları, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde restoran, otel, kafe, eczane, mağaza ve AVM gibi işyerlerinde görüntülemeye başladığı ve hazırlanan mizansene göre onlara, “Anne beni merak etme, ben gurbette para kazanmaya geldim. Rahatım iyi” açıklamaları yaptırttığı öğrenildi.

EYLEMLERİNİ SÜRDÜRSÜNLER

Tunceli’de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017’de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, annelere çağrıda bulundu: “Çocuklarına sahip olup eylemlerini sürdürsünler. HDP binasının önüne gelip bir an önce çocuklarını örgütün elinden kurtarmalarını temenni ediyorum. Çocuklarımız devletin şefkatli ellerine teslim olsun. Annelerinin yüreklerinin yarasını dindirsinler.”