Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7446
  • 6,3355
  • 269.279
  • 105492
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK'da çözülme sürüyor! İkna yoluyla teslim oldular

PKK'da çözülme sürüyor! İkna yoluyla teslim oldular

PKK'da çözülme sürüyor! İkna yoluyla teslim oldular

İçişleri Bakanlığı iki PKK'lı teröristin ikna yoluyla Şırnak'ta teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: İki terörist ikna yoluyla teslim oldu. PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün Şırnak’ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine  teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.


Sadettin Saran ve Emina Jahovic'le ilgili o gerçek ortaya çıktı!
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar! Ünlü çiftten müjdeli haber
Taner Ölmez aşka geldi! Romantik paylaşım
Kubilay Aka ve Miray Daner'den kafaları karıştıran açıklama!
Hande Ataizi müjdeyi patlattı! Evleniyorlar

Almanya´daki 1 Miyar Avroluk Soygunun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğünde deprem

Otomobil markalarının gizli anlamları