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  • PKK'da çözülme sürüyor: 7 terörist ikna yoluyla teslim oldu
23 Aralık 2020 Çarşamba 18:55 | Son Güncelleme:

PKK'da çözülme sürüyor: 7 terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK'da çözülme sürüyor: 7 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 7 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'lı 7 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK terör örgütünden kaçan 7 örgüt mensubu Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ile 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

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