PKK'da çözülme sürüyor 4 kişi daha dağdan indi

Terör örgütü PKK kan kaybediyor. Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları, HDP önünde evlat nöbeti tutan annelerin gücü, örgütü yerle bir etti. Örgüt içi hesaplaşmaların arttığı bu dönemde ikna edilen örgüt mensupları kaçıp teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerinin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmasıyla dün 4 örgüt mensubu daha dağdan indi.

81’İ TESLİM OLDU



Emniyetin ikna çalışması sonucu, 2015’te zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016’da yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A, jandarmanın ikna çalışması sonucunda da örgüte 2015’te katılan Ş.Y. ve 2014’te katılan N.A, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81’e yükseldi.

5 yılda 8 bin 523 terörist

Son dönemdeki operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruldu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak’tan bugüne kadar 289 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi. 2019’da bin 250, 2018’de bin 381, 2017’de bin 953 ve 2016’da ise 3 bin 650 olmak üzere toplam 8 bin 523 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRLİK OLUP ÇOCUKLARIMIZI HDP’DEN ALALIM



Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP önündeki oturma eylemini, 274’üncü gününde de sürdürdü. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eyleme 4 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için katılan Süleyman Aydın, çocuklarını alana kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Biz burada oturan aileler eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Ben çocukları kaçırılan tüm ailelere sesleniyorum, gelin buraya… Çocuklarımızı hep birlikte HDP’den alalım.”

YANGINI SÖNDÜRMEK İSTEYEN ASKERLERE ATEŞ AÇIYORLAR



Terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin, Suriye’de Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde halkın tarım arazilerini ateşe verdiği, yangını söndürmek üzere giden güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığı ortaya çıktı. Bölgede yaşayan köylülerle yapılan görüşmede tarlaları PKK/YPG’li teröristlerin yaktığı ve yangınların suçlusu olarak da Mehmetçik ve SMO’yu göstermeye çalıştıkları öğrenildi.

6 PKK’LIYA KOMANDO DARBESİ



Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki teröristlere ağır darbe vuruldu. MSB’den yapılan açıklamaya göre “Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadeleri kullanıldı.