PKK'da çözülme arttı, telefon yasağı geldi

Örgüt yönetiminin kırsal kadroyu kaderine terk etmesi, alt kademelerde terk edilmişlik, ideolojik bağlılıkta zafiyet ve örgütten kopmalara neden oldu. Bu durum da çözülme, kaçış ve güvenlik güçlerine teslim olmaları artırdı. Aileleriyle iletişim kurabilen teröristlerin örgütten kaçarak teslim olması sözde lider kadroyu çözümsüzlük ve çaresizlik içinde bırakıyor. Terör örgütü PKK’yı her türlü kaynağından yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışıyla terörle mücadeleye yurtiçi ve yurtdışında başarıyla devam eden güvenlik güçleri, örgütün elinde kalan sınırlı sayıda telsizi de ele geçirerek iletişim ağlarını tamamen yok etmeyi hedefliyor.