PKK üyesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de hudut askerleri Karakasım köyü askeri yasak bölgesinde yurt dışına kaçak geçmeye çalışan 3 kişilik bir grubu yakaladı.



Yapılan kimlik tespitiyle yakalananların Tunus uyruklu İ.C. ve M.S. ile Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dosyası bulunan terör örgütü PKK şüphelisi N.D. olduğu tespit edildi.



Bu sırada şüphelilerden birinin telefonunun çalması üzerine arayan kişinin bölgeye gelmesi sağlandı.



Bölgeye gelen Y.G. ve O.D'nin grubu yurt dışına kaçıracak göçmenler olduğu belirlendi.



Şüpheliler gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 Tunuslu ile göçmen kaçakçısı iddiasıyla gözaltına alınan Y.G. ve terör örgütü PKK üyesi N.D. tutuklandı.



O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA