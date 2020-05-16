PKK terörüne karşı kınama çağrısı

BÜLENT ŞANLIKAN

Bildiride, “Tüm toplum kesimlerini, sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri, insan hakları örgütlerini ve diğer sivil toplum kuruluşlarını ve tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını aynı seferberlik ruhu içinde, PKK’yı kınamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu bildiriye imza atan isimler AKŞAM’a konuştu.



KINAMAYANLAR DA CİNAYETE ORTAK OLDU

Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin: “Gözü dönmüş terör örgütü PKK bu güzel insanlara bile saldıracak kadar alçaldı. Aslında tepki göstermeyip PKK terör örgütünün katliamlarına ses çıkarmayan sendika, parti ve STK’ların da bu cinayete ortak olduklarını da belirtmek için bu bildiriyi yayınladık. Onları da PKK’yı kınamaya ve şiddetin karşısında durmaya davet ediyoruz.”

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN SİYASETTİR

Yazar Ertuğrul Başer: “Türkiye, başta PKK terörü/şiddeti olmak üzere, genel olarak terör ve şiddete karşı genel bir mutabakat, bir ortak payda, bir ana-tutum oluşturmak için çırpınıyor. Merkezde ve parlamentoda yer alan partiler; her türlü şiddet ve terörün dışlandığı demokratik bir siyaset zemini oluşturmak için özel inisiyatifler geliştirmeli. Dünyayı değiştiren şiddet değil siyasettir.”

BİR BÜTÜN OLARAK TERÖRE KARŞIYIZ

Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz: “Şiddet yoluyla vatandaşlar arasında nefret ve husumet oluşturmaya çalışan PKK terör örgütünün bütün siyasi görüşler, meslek grupları ve sivil toplum tarafından kınanması ve Diyarbakır Anneleri gibi PKK’ya katıların örgütü terk ederek hayatı tercihe davet edilmedi lazım. Türkiye, bir bütün olarak teröre karşı olduğunu dünyaya göstermelidir.”