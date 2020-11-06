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06 Kasım 2020 Cuma 10:42 | Son Güncelleme:

PKK soruşturması kapsamında 26 öğretmene gözaltı

PKK soruşturması kapsamında 26 öğretmene gözaltı
AA

Son Dakika Haberleri.. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, halen görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir görüşte olup, halen İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç unsuru malzemelere ulaşılabilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 29 şüpheliden 26'sı yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette götürülürken, ev ve iş yerlerinde aramalar sürüyor. 

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