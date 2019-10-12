Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. PKK önce evlerinden sonra canlarından etti

PKK önce evlerinden sonra canlarından etti

PKK önce evlerinden sonra canlarından etti

Mardin Nusaybin’e PKK/YPG’li teröristlerin attığı havan mermisiyle can veren Fatma Yıldız ve iki kızının terör örgütünün hendek eylemlerinin de mağduru olduğu ortaya çıktı.

Kadir ÜRÜNDÜ

Terör yüzünden Şırnak’ın İdil İlçesi’nden göç ettikleri Nusaybin’de PKK’lı teröristlerin hendek kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan anne Fatma Yıldız ile kızları Emine (12) ve Leyla’nın (14)  bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni evlerine taşındıkları ancak daha tadını çıkaramadan teröristlerce katledildikleri öğrenildi. 

KÜRTÇE AĞITLARLA VEDA 

Şehit Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, İdil’de yan yana defnedildi. Şehit anne ve iki kızının yakınları Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Cenazede terör örgütü PKK/YPG’ye lanet yağdı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
<p>Türk Silah Kuvvetleri ve desteklediği Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerl

Resulayn´da Teröristler Böyle Yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Nusaybin'de basın mensuplarına keskin nişancı ateşi! İki gazeteci yaralı

TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak