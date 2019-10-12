PKK önce evlerinden sonra canlarından etti

Kadir ÜRÜNDÜ

Terör yüzünden Şırnak’ın İdil İlçesi’nden göç ettikleri Nusaybin’de PKK’lı teröristlerin hendek kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan anne Fatma Yıldız ile kızları Emine (12) ve Leyla’nın (14) bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni evlerine taşındıkları ancak daha tadını çıkaramadan teröristlerce katledildikleri öğrenildi.

KÜRTÇE AĞITLARLA VEDA

Şehit Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Şırnak, İdil’de yan yana defnedildi. Şehit anne ve iki kızının yakınları Kürtçe ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Cenazede terör örgütü PKK/YPG’ye lanet yağdı.