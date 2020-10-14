'PKK oğlumun önünü kesip kızımı dövdü'

Diyarbakır’da 149 aile evlat nöbetini sürdürürken, koronavirüs nedeniyle Mardin’deki evlerine gitmek zorunda kalan Emine-Şeyhmus Kaya çifti oturma eylemlerine burada devam ediyor. 24 Temmuz 2015’te Lice’de yol kesen PKK’lılarca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya, “PKK bizim çocuklarımızı aldıysa bunda yüzde 90 HDP’nin payı var” diyerek şunları söyledi: “Biz devletle yan yana bu PKK’yı bitirmeye çalışıyoruz. İki oğlum da asker. Bir yere gidemiyorum. Adamlar burada da beni rahat bırakmıyorlar. İki, üç sefer oğlumun yolunu kesmişler, liseye giden kızımı dövdüler. Devletin çocuğumu kurtaracağına inanıyorum.”

AVRUPA ANNELERİ HİÇE SAYIYOR



Avrupa ve basını, PKK’nın söylemlerini destekliyor ancak Diyarbakır annelerini görmüyor. PKK’nın propagandaları, Almanya, Fransa, Hollanda ve İsveç gibi ülkelerin basınında ‘Kürtlerin görüşü’ şeklinde veriliyor. Avrupa, 11 aydır kızının geri getirilmesi için Berlin’den yardım isteyen Maide T.’yi hiçe sayarken PKK cenazelerini, terörden yargılananların duruşmalarını hiç kaçırmıyor. Fransa teröristleri sarayında ağırlıyor, AP sözde liderleriyle toplantı düzenliyor. Şimdiye kadar annelere kulak tıkayan Avrupa’dan Diyarbakır’ı ziyaret eden tek diplomat ise İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick John Chilcott oldu.