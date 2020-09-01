PKK, 70 Ezidi genci kaçırdı

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER



21 yaşındaki oğlu 2 yıldır kayıp olan Feqir Heci “Aynı durumda 20 kişiyi tanıyorum. Çocuklarımızı versinler diye PKK’lılara yakın kişilerle irtibata geçtim. ‘En kısa zamanda oğlun dönecek’ dediler. Ancak hiçbir gelişme olmadı” ifadelerini kullandı. Ezidi Demokrat Partisi Başkanı Haydar Şeşo ise, “Özellikle 18 yaşından küçük gençlerimiz birkaç yıldır PKK ve bileşen gruplarına katılmıştır. Bu çocuklardan bir bölümü aileleriyle telefonda dahi iletişime geçmediler” diye konuştu.

HEDEF DEMOGRAFİK YAPI



Ezidi Haklarını Savunma Ofisi yöneticisi Cemil Süleyman da “Şengal’de konuşlanan gayrimeşru silahlı güçler demografik yapının değiştirilmesini hedefliyor. Akıbetini bilmediğimiz 70 gencimizden de bu güçleri sorumlu tutuyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. İdari yönden Musul’a bağlı olan Sincar, Irak Anayasası’nın 140. maddesi kapsamındaki tartışmalı bölgeler arasında yer alıyor.

Çocukları kaçırılan aileler eylem yaparak Bağdat yönetiminden yardım istedi.