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  3. Pistten çıkan uçağın telsiz kayıtları ortaya çıktı

Pistten çıkan uçağın telsiz kayıtları ortaya çıktı

Pistten çıkan uçağın telsiz kayıtları ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

 

 

(AA)


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