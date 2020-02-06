Pistten çıkan uçağın pilotuna kuleden kuyruk rüzgarı uyarısı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.

SERT İNDİ HIZINI KESEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, “Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor” dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da “Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” diye konuştu.

KUYRUK RÜZGARI UYARISI

Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

Yaralıların çoğunun yüzlerini ön koltuğa vurarak yaralandığı gözlendi. Yolculardan Burak Ulus, “Gürültü koptu yüzümü ön koltuğa vurdum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde uçak ikiye bölünmüştü. Kendim çıktım” dedi. Yolcu Süleyman Can ise “En arkada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadan çığlık koptu. Yüzümü ön koltuğu vurdum” diye konuştu.

PEGASUS’UN SON İKİ YILDA 3. KAZASI

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti.

(DHA)