Pırlantacı Gamze'ye infaza 25 yıl hapis

NESLİHAN KESKİN

İstanbul’da işadamı Hakkı Dündar, iddiaya göre kendisinden 750 bin lira borç alan pırlanta tasarımcısı Gamze Ceylan’dan parasını geri alamadı. İzmir’deki kıza ulaşamadığını öne süren Dündar, Ceylan’ın ailesiyle irtibat kurdu. Bunun üzerine geçen yıl 23 Temmuz’da İstanbul’a gelen Ceylan, Eyüpsultan’da Dündar’la buluştu. İşadamının otomobilinde konuşan ikili tartışmaya başladı. İddianameye göre torpidoyu açan Ceylan, silahı görünce irkildi. Bu sırada tabancayı alan şahıs, genç kızın başına ateş etti. Saldırganın hastaneye götürdüğü genç kız, yaşamını yitirdi.

Cezaya iyi hal indirimi

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan katil zanlısının cezası belli oldu. Ceylan’a zarar verme niyetinde olmadığını söyleyen Dündar, “Keşke kurşun bana isabet etseydi, pişmanım” dedi. Sanık ‘kasten adam öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali ve tutumunu göz önünde bulunduran mahkemenin, cezada indirim yaptığı öğrenildi.

Planlı CiNAYETE indirim olmaz

Gamze Ceylan’ın ailesinin avukatları iyi hal indirimine şu sözlerle tepki gösterdi: “Kafaya bitişik atış var. Maktul açıkça infaz edildi. Gamze Ceylan’ı İzmir’den davet ediyor. Arabasında hazır silahla bekliyor ve arabaya bindiriyor. Hakkı Dündar ağırlaştırılmış müebbet hapis almalıdır. Takım elbise cinayette indirim sebebi olamaz.”