19 Aralık 2020 Cumartesi 23:25 | Son Güncelleme:
Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?
Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorular internet üzerinden araştırılır oldu. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?
A: Vilayet Antilia
B: Vilayet Amerigo
C: Vilayet Kolombiya
D: Vilayet Karabia
Doğru cevap: A