Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir? sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. Kim Milyoner Olmak İster seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı..

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?

A: Vilayet Antilia



B: Vilayet Amerigo



C: Vilayet Kolombiya



D: Vilayet Karabia



Doğru cevap: A

