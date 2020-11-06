Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın ailesi hakkında çarpıcı iddia: Gültekin ailesi Bakanlığa başvurdu

Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gültekin ailesinin avukatları Rezan Epözdemir vasıtasıyla, cinayet sürecinde katil Cemal Metin Avcı’ya katilin baba ve annesi Selim – Ayten Avcı’nın yanı sıra, baba Selim Avcı’nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme’ suçu kapsamında şikayetçi oldu.

GÜLTEKİN AİLESİ ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURULDU

Sabah'ın haberine göre, savcılık, 3 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir'in bu karara yaptığı itiraz ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Karar, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşti. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu karara karşı harekete geçerek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Epözdemir'in hazırladığı dilekçede, kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması talep edildi.

YETERLİ ŞÜPHEYE ULAŞILDI

Dilekçede Pınar Gültekin'in, katil Cemal Metin Avcı tarafından tek başına öldürülmediği, ailesi ve ortakları tarafından yardım aldığına dair deliller sunuldu. Şüphelilerin olay günü olan 16 Temmuz'da 3 şüpheliyle ilgili çakışan HTS kayıtları ve Mobese görüntülerinden elde edilen delillerle haklarında dava açılmasına yetecek kadar şüpheye ulaşıldığı vurgulandı.

TEK BAŞINA VARİLE KOYAMAZ

1.83 boyundaki Pınar Gültekin'i tek başına cenin pozisyonunda varile koyamayacağı vurgulanan dilekçede, katil Avcı'nın ifadesinde palet yardımıyla varili aracın içine yüklediği esnada kalekim döküldüğünü ifade etti. Kalekim dökülmesi nedeniyle ağırlığı artan varilin hem araca yüklenmesi, hem de dereye atılması esnasında Cemal Metin Avcı'nın yalnız olması hayatın olağan akışına aykırı değerlendirmesi yapıldı.

MOBESE KAYITLARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Cinayet mahalline yakın Kireç Sanayi Mobese kayıtlarına göre baba Selim Avcı tarafından kullanılan araç, buradan cinayetin işlendiği Yayla Bağ Evi istikametine doğru seyretti. Hakkında takipsizlik kararı verilen bir diğer isim baba Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve oğlu tarafından kullanılan aracın da Yayla Bağ evi istikametine doğru gittiği görüldü. Yine katilin kendisi, kardeşi, babası ve ortakları tarafından kullanılan Doblo marka aracın da, 15.00- 16.00 sularında işlenen cinayetten sonra 19.30- 19.40 sularında Yayla Bağ Evi'ne gittiği tespiti görmezden gelindi.

GÖZALTINA ALINIR ALINMAZ BAĞ EVİNE KOŞTULAR

Dilekçede, katil Cemal Metin Avcı'nın cinayeti 20 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra ilk ifadesinde cinayeti Bağ evinde işlediğini itiraf etmediği, 21 Temmuz 2020'de verdiği ifadede itiraf ettiği vurgulandı. Anne ve babasının ise Avcı'nın gözaltına alındığı gün cinayet mahalli bağ evine panikle giderek burada geniş bir temizlik yaptığı ifade edildi.