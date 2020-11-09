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09 Kasım 2020 Pazartesi 09:54 | Son Güncelleme:

Pınar Gültekin'in katil zanlısı bugün hakim karşısında

Pınar Gültekin'in katil zanlısı bugün hakim karşısında

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı, bugün yargılanmaya başlayacak.

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in katil zanlısı ile zanlının yardım ve yataklıktan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı, bugün hakim karşısına çıkacak.

DHA'da yer alan habere göre, kayıp olarak aranırken yanmış cesedi eski sevgilisine ait çiftlik evinde; üzerine beton dökülmüş halde varil içinde bulunan Pınar Gültekin'in, katil zanlısı olan Cemal Metin Avcı hakkında "canavarca hisle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Aynı iddianamede Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da "yardım ve yataklık" suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Avcı'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde duruşmaya SEGBİS ile katılma talebi ise mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Duruşmanın ilk celsesi bugün 13.30'da başlayacak.

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