Pınar Gültekin'in babasına 'ahlaksız teklif' yapan CHP'li vekil kim? "4 Ocak'ta açıklanacak"

Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, CHP'li bir vekilin, Gültekin ailesine davadan vazgeçmeleri için teklif yaptığı iddialarını doğruladı.

Superhaber TV'den Mevlüt Yüksel’in haberine göre, Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşe yazısında Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin son gelişmeleri kaleme aldı.

CHP'li bir milletvekilinin Pınar'ın babasını arayarak, "Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davadan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek..." ifadeleriyle davadan vazgeçmeleri için teklif sunduğunu belirten Çekirge, babanın buna "Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?" diyerek yanıt verdiğini iddia etti.

ÖZDEMİR AİLESİNİN AVUKATI: İDDİALAR DOĞRU

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada çarpıcı detaylara yer verdi.

Epözdemir, iddiaların doğru olduğunu vurgulayarak, "Haber üzerine iddiayı Pınar'ın babası Sıddık Gültekin'e sordum. İddiayı teyit etti, doğru olduğunu söyledi. Böyle bir görüşme ve teklif kendisine gelmiş, kabul edilemez olduğunu söylemiş. 'Bunu duymamış olayım' demiş hatta. 'Sizin kızınızın başına böyle bir şey gelse kabul edermiydiniz.' demiş." ifadelerini kullandı.

"4 OCAK'TA İSMİ AÇIKLANIR"

Müvekkilinin davaha herhangi bir halel gelmemesi için ismi davadan önce açıklamayacağını vurgulayan Epözdemir, "Sıddık Bey, ismi 4 Ocak'ta görülecek davaya halel gelmemesi için duruşmadan sonra açıklayacak. Ben de görüşmenin direkt tarafı olmadığım için bir şey söyleyemem, etik olmaz. Görüşmenin tarafı Sıddık Bey, 4 Ocak'ta açıklayacaktır kuvvetle muhtemel" diyerek sözlerini noktaladı.

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, 2 Ekim'de "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yaklaşık 10 saat süren 9 Kasım'daki ilk duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Pınar Gültekin'in kesin ölüm nedeninin saptanması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili 1. Adli Tıp İhtisas Kuruluna yazı yazılarak yeniden rapor istenmesine ve olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifetiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 4 Ocak 2021'e ertelemişti.

Mahkeme heyeti, aralık ayında keşfin yapılacağı günü belirlemişti.