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  • Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katilin kardeşi de tutuklandı
02 Ekim 2020 Cuma 10:13 | Son Güncelleme:

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katilin kardeşi de tutuklandı

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katilin kardeşi de tutuklandı
AA

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan Gültekin'in katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

<p>Kurgu: Can Yıldız/ <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></

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