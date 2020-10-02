Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Katilin kardeşi de tutuklandı

Muğla'da cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları kabul etmeyen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, "delil karartmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.