Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! Cemal Metin Avcı için istenen ceza belli oldu

Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldüren Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu. Cemal Metin Avcı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.



Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı için istenen hapis cezası belli oldu! Pınar Gültekin'i canavarca hisle öldüren Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Dava hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iddaname hazırlandı.