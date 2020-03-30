Pınar Deniz kimdir, nerelidir? Pınar Deniz kaç yaşında? İşte biyografisi..

Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina altına alındığını açıklamıştı. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezunu olan Pınar Deniz hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

PINAR DENİZ KİMDİR, NERELİDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini Sil Baştan dizisinde yaşadı, bu dizide Evrim karakterini canlandırdı.

Asıl çıkışını ise tarihi bir dizi olan Vatanım Sensin ile yaptı. Bergüzar Korel ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

PINAR DENİZ'DEN ÜZÜCÜ HABER

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs şüphesiyle ailesinin karantina altına alındığını açıklamıştı. Pınar Deniz'in anneannesi nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılınca, corona virüsü şüphesiyle annesi ve teyzesi de karantinaya alınmıştı.

Ünlü oyuncu ve ailesi test sonuçlarını beklerken sık sık gündem olmuştu. Deniz her gün hastaneye giderek ailesini ziyaret ediyordu. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Pınar Deniz'in anneannesi vefat etti.