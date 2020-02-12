Pilotlar inisiyatif almış, ancak aciz kalmışlar!

Uçağın pilotunun bir inisiyatif kullandığını belirten Bakan Turhan, bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekte aciz kaldığını söyledi. Turhan, karakutunun incelenmesinden sonra olayın daha da aydınlanacağını kaydetti.

Uçağın “karakutusu” niteliğindeki CDR ve FDR’lerin çözümü Alman Kaza Araştırma Kurulu tarafından bugün Hannover’de başlayacak. Söz konusu çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.