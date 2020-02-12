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  3. Pilotlar inisiyatif almış, ancak aciz kalmışlar!

Pilotlar inisiyatif almış, ancak aciz kalmışlar!

Pilotlar inisiyatif almış, ancak aciz kalmışlar!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen’deki uçak kazasına ilişkin, “Bugüne kadar olay yerinden alınan her türlü belge, kaza inceleme kurulları tarafından toplandı, inceleniyor” dedi.

Uçağın pilotunun bir inisiyatif kullandığını belirten Bakan Turhan, bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekte aciz kaldığını söyledi. Turhan, karakutunun incelenmesinden sonra olayın daha da aydınlanacağını kaydetti.

Uçağın “karakutusu” niteliğindeki CDR ve FDR’lerin çözümü Alman Kaza Araştırma Kurulu tarafından bugün Hannover’de başlayacak. Söz konusu çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.


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