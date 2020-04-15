Pik yapmak ne demek? Tıpta Pik noktası ne anlama geliyor? Pik nedir?

Pik yapmak ne demek? Tıpta Pik noktası ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüsü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini aşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ardından gündeme gelen terimlerden biri de 'pik' kelimesi oldu. İşte tüm merak edilenler..

PİK YAPMAK NE DEMEK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın konuşmasında bahsettiği konulardan biri olan “pik yapmak”, bir gelişmenin “zirveye” çıktığı durumlarda kullanılır.

Sağlık Bakanı Koca, pik ve plato kelimeleriyle Covid-19 salgını sırasında yaşanan vaka sayılarının en üst seviyesini yakında ulaşacağını belirtmek istedi.

TIPTA PİK NOKTASI NE ANLAMA GELİYOR?



Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.