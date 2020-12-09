Pierre Webo kimdir, nereli? Başakşehir maçında Pierre Webo'ya hakem ne dedi, neler oldu?

Başakşehir Yardımcı Antrenörü olan Pierre Webo, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında dördüncü hakem tarafından ırkçılık söylemlerine maruz kaldı. Olay sonrası Türkiye olmak üzere tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Medipol Başakşehir Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık nedeniyle maçtan ayrılarak soyunma odasına çekildi. UEFA resmi Twitter "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." açıklamasında bulundu. Peki, Pierre Webo kimdir, nereli? Başakşehir maçında Pierre Webo'ya hakem ne dedi?

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA PİERRE WEBO'YA HAKEM NE DEDİ?

PSG ile Başakşehir arasında oynanan mücadelesi sırasında maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulundu.

Irkçı saldırıya maruz kalan Webo maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.Demba Ba maçın 4. hakemine "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" diyerek büyük tepki gösterdi.

PSG'li futbolcular da bu ırkçı saldırı karşısında duyarsız kalmadı ve hakem kadrosuna büyük tepki gösterdi.

UEFA, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok." ifadesini kullandı.

Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun bağlı olduğu Romanya Futbol Federasyonunun, internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA'nın olaya ilişkin raporu doğrultusunda gerekli adımı atacaklarını kaydederek, "Irkçılık veya yabancı düşmanlığı içeren eylem ve söylemlere şiddetle karşıyız." denildi.

Medipol Başakşehir'in Twitter'da paylaştığı "Irkçılığa hayır" mesajını alıntılayan PSG Kulübü'nün yanı sıra karşılaşmada forma giyen PSG'li futbolcular Mbappe ve Kimpembe de olaya sessiz kalmadı. Mbappe, sosyal medya hesabından "Webo seninleyiz.", Kimpembe ise "Irkçılığa hayır." mesajını paylaştı.

Manchester City'de oynayan Sterling ve Laporte da "Irkçılığa hayır." paylaşımında bulundu.

Eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, BT Sport kanalında katıldığı programda "İğrenç bir kritik eşikteyiz. Neredeyse her hafta ırkçılıkla ilgili bir olay yaşıyoruz. Oyuncuların sahayı terk etmesi doğru bir adım ama bu olay, futbolcuların tepkisiyle sınırlı kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

PIERRE WEBO KİMDİR?

Pierre Achille Webó Kouamo, 20 Ocak 1982 tarihinde doğdu. Kamerunlu eski futbolcudur. Santrafor pozisyonunda görev yapmaktaydı.

Futbola ülkesinde Kouogat altyapısında başladı. Daha sonra Gambiya ekiplerinden Real de Banjul'da oynadı. 2000 yılında Uruguay'ın prestijli ekiplerinden Nacional'e transfer oldu. Burada iki sezon forma giydi.

YER ALDIĞI KULÜPLER

Nacional

Primera División (Uruguay): 2001, 2002

Osasuna

Copa del Rey: 2004-05 (ikinciliği)

Fenerbahçe

Türkiye Kupası: 2012-13

Süper Lig: 2013-14

Türkiye Süper Kupası: 2014