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20 Kasım 2020 Cuma 16:55 | Son Güncelleme:

Pfizer, koronavirüs aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu

Pfizer, koronavirüs aşısının acil kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine başvuruda bulundu

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunarak, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunarak, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

AA'da yer alan haberde Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.

Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği ve FDA'nın gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı belirtilmişti.

Pfizer, 2020'de aşıdan 50 milyon, 2021'in sonuna kadar da 1,3 milyar doz üretilmesini planlıyor.

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