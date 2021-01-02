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  • Peynir bidonlarına gizlemişler: Yolcu otobüsünde ele geçirildi
02 Ocak 2021 Cumartesi 18:26 | Son Güncelleme:

Peynir bidonlarına gizlemişler: Yolcu otobüsünde ele geçirildi

Peynir bidonlarına gizlemişler: Yolcu otobüsünde ele geçirildi
AA

Aydın'da bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Batman'dan bir kişinin teslim alayacağını belirleyen ekipler Bodrum'da 3, Batman'da ise bir kişiyi gözaltına aldı.

Aydın’ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

AA'da yer alan habere göre, ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Batman'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden yolcu otobüsünde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine ilçe otogarına gelen otobüste arama yaptı. Ekipler, peynir bidonlarına zulalanmış 1 kilogram esrar ele geçirdi.

Batman’dan S.S’nin teslim ettiği uyuşturucu maddeyi Bodrum'dan D.K.Y’nin alacağını belirleyen ekipler Bodrum'da 3, Batman'dan bir kişiyi gözaltına aldı.

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