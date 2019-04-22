Petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu OPEC'in merkezi nerededir? 22 Nisan tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu OPEC'in merkezi nerededir? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte, Kim Milyoner Olmak İster’de bu akşam sorulan ve cevabı merak edilen sorunun yanıtı!

A: Viyana

B: Paris

C: Brüksel

D: Abu Dabi