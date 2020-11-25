25 Kasım 2020 Çarşamba 09:51 | Son Güncelleme:
Pes dedirten olay: Karantinada olması gerekirken trafikte yakalandılar
AA
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Kırklaeli'nde karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
AA'da yer alan habere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapıyor.
Ekipler, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimde, D.Ö, C.Ö. ve A.Y'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti. 3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.