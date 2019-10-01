Perukla keşif yapmış... Adana bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenleyen hainin yeni görüntüleri ortaya çıktı. MLKP'li teröristin saldırıdan önce bölgede tanınmamak için perukla keşif yaptığı kaydedildi.
Adana'da çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca yapılan terör saldırısının failleri MLKP'li terörist Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Özel ekibin 150 güvenlik kamerasını titizlikle incelediği kayıtlarda teröristlerin önceden bölgede keşif yaptığı belirlendi.
Görüntülerde teröristlerden birinin tanınmamak için peruk taktığı görüldü.