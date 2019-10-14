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  3. Perinçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Perinçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Perinçek'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ve Kıbrıs Barış Harekatı hakkındaki skandal sözlerine tepkiler devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savunmuştu. Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN VE KKTC’DEN TEPKİ YAĞDI

Akıncı’nın bu sözlerine hem Türkiye’den hem KKTC’den tepki yağdı, açıklamalar peş peşe geldi.

PERİNÇEK İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Akıncı’yla ilgili son açıklama Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten geldi. Perinçek, Akıncı’yı istifaya çağırdı. Perinçek twitter’dan paylaştığı mesajda, “Mustafa Akıncı KKTC Cumhurbaşkanı değil Amerikan Valisi. İstifa etmezse Kıbrıs Halkı indirir” dedi.

AA

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