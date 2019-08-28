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Perge Antik Kenti yakınında orman yangını

Perge Antik Kenti yakınında orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Aksu'da, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi; 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi. Alevlere, Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine sıçramaması için karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

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