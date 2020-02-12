Perfüzyonist nedir? Sağlık Bakanlığı Perfüzyonist alımı şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı Perfüzyonist alımı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli personel alımına yönelik kılavuz yayınlandı. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercihler tercihlerini 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Yayınlanan kılavuzda perfüzyonist alımına ilişkin aranan özel şartlara da yer verildi.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

PERFÜZYONİST ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların, 18 Şubat 2020 tarihinde saat 17.00’ye kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün Ek Hizmet Binasına (GMK Bulvarı No:6 Kat:2 Kızılay/ANKARA) şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne herhangi bir başvuru yapmayacaklardır.

PERFÜZYONİST ŞARTLARI NELER?

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü/mülga Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST NEDİR?

Perfüzyon sözcüğü, bir sıvıyı organ veya dokuya, kan damarları yoluyla pompalamak anlamına gelir. Perfüzyonist, kalp ameliyatı gerçekleştirilirken, gerektiği takdirde hastanın dolaşım ve solunum fonksiyonlarını yapay olarak desteklemek veya geçici olarak değiştirmek için kalp-akciğer makinesini (ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı) kullanmakla sorumludur. Perfüzyonist, kalp operasyonu gerçekleşirken, hastanın fizyolojik ve metabolik ihtiyaçlarını karşılar. Ayrıca, kalbi durduran ilacı vermek perfüzyonistin sorumluluğundadır.