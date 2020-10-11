11 Ekim 2020 Pazar 18:56 | Son Güncelleme:
Pendik'te trafikte silah gösteren maganda yakalandı
AA
Pendik'te silahlı sürücü iddiaya göre trafikte otomobiline sürten sürücüye silah çekti. Silahlı kişinin otomobilini kontrol ettikten sonra aracına binip gitmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen silahlı kişi, gözaltına alındı.
Pendik'te trafikte tartıştığı kişiye silah teşhirinde bulunan şüpheli yakalandı.
AA'da yer alan habere göre, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, seyir halindeyken aracına sürten sürücüye silah teşhirinde bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Trafikteki diğer sürücülerin cep telefonuyla çektiği görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, 34 MST 92 plakalı araç sürücüsü Mustafa Y'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere taşıma ruhsatlı tabancasıyla birlikte Pendik Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.