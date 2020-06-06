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  3. Pendik'te pazarcıların kavgası kanlı bitti
06 Haziran 2020 Cumartesi 10:41 | Son Güncelleme:

Pendik'te pazarcıların kavgası kanlı bitti

Pendik'te pazarcıların kavgası kanlı bitti

Pendik semt pazarı esnafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay sabah saat 07.40'ta Doğu Mahallesi'nde bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar esnafı arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Pazar yerinin güvenlik görevlisi Murat Yıldırım, "Ses gelince kapıya çıktım. Yerler hep kandı. Kavgaya karışan pazar esnafı, akrabalar. Biri yerde yatıyordu, 4 yerinden bıçaklanmıştı. Durumu biraz ağırdı. 3-4 kişi daha yaralıydı. Ufak tefek bıçaklanmadan kaynaklanan. Polis ve ambulansı çağırdım. Arkadaşlar ivedi bir şekilde gelerek olaya müdahale ettiler. Kavganın nedenini bilmiyoruz. Kendi aralarında çıkan bir sorun. Hepsi pazarcıydı" diye konuştu.

(İHA)

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