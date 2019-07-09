Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7319
  • 6,4242
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Pendik'de güpegündüz silahla taradılar! Her yerde aranıyor

Pendik'de güpegündüz silahla taradılar! Her yerde aranıyor

Pendik'de güpegündüz silahla taradılar! Her yerde aranıyor

Pendik'de bir ithalat-ihracat firması kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla tarandı. Şirketin camlarına çok sayıda mermi isabet ederken,olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bugün saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İthalat -ihracat işiyle uğraşan bir firmaya gelen silahlı kişi ya da kişiler defalarca ateş etti. İş yerinin camlarına çok sayıda mermi isabet etti. Saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Polis ekipleri bina önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
ABD'li yönetmenden ilginç açıklama: Büyük olasılık film setinde ölürüm
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama
Usta Sanatçı Selami Şahin, Didem Soydan için noktayı koydu
Nejat Toksoy kimdir, kaç yaşındaydı?
<p><img alt='' src='http://b3tapanel.aksam.com.tr/fotogaleri/haber_icerik/images/0907201911332762374

KPSS Tercih Kılavuzu Yayınlandı... KPSS 2019/1 Tercihleri Ne Zamana kadar Yapılabilecek ?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Doğru zamanda çekilen muhteşem fotoğraflar