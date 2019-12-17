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  3. Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-3 Harekatı'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA


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