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  3. PKK neye uğradığını şaşırdı! Çok sayıda terörist öldürüldü

PKK neye uğradığını şaşırdı! Çok sayıda terörist öldürüldü

PKK neye uğradığını şaşırdı! Çok sayıda terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu bildirildi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısına ilişkin bilgi verildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-3 Harekatı'nda, 4'ü hava harekatıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. 

Böylece Pençe-3 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu."

(AA)

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