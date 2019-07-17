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  3. Pençe-2 operasyonu! Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi

Pençe-2 operasyonu! Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi

Pençe-2 operasyonu! Mağarada tanksavar füzesi ve drone ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen 5 odalı mağara ve 12 farklı sığınakta bir Milan tanksavar füzesi, bir drone, çok sayıda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzenekleri, el bombaları ile bir kamyonet tespit edilerek imha edildi" denildi.

Operasyona ilişkin Bakanlığın sitesinden şu fotoğraflar yayınlandı;

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