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  3. Pençe-2 harekatında müthiş 'ATAK'! Tek tek imha edildi

Pençe-2 harekatında müthiş 'ATAK'! Tek tek imha edildi

Pençe-2 harekatında müthiş 'ATAK'! Tek tek imha edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen terör örgütü hedefleri imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerinin tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha ettiği belirtildi.

(AA)

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