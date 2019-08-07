Pençe-2 Harekatı'nda ele geçirildi... Batılı istihbaratlar temin etmiş!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta düzenlediği Pençe-2 Harekatı'yla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Örgütün yaşam malzemeleri ve mühimmatları bir bir imha edilirken son operasyonlarda dikkat çeken eşyalar da ele geçiriliyor.

- ARAZİYE TAM UYUM SAĞLAYAN KESKİN NİŞANCI ELBİSESİ

Uzmanlar, son operasyonlarda araziye tam uyumlu özel bir keskin nişancı elbisesi ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ele geçirilen bu püsküllü elbise, keskin nişancıyı tam olarak kamufle ediyor ve bu giysinin bizzat Batılı istihbarat güçleri ile askeri kaynaklarca temin edildiği değerlendiriliyor.

Güvenlik kaynakları, ayrıca, PKK terör örgütü elemanlarının bir süreden beri bazı Batılı ülkelerden gelen paramiliter unsurlardan eğitim aldığını aktardı. Bununla da kalmayıp söz konusu çevrelerden teknik destek ve malzeme yardımı edindiği yönünde bilgilere de ulaşıldı.

Ele geçirilen keskin nişancı elbisesinin de bu değerlendirmeleri teyit ettiği belirtiliyor. Bugüne kadar örgütten böyle bir malzeme ele geçirilmediğine de dikkat çekiliyor.

(SuperHaber)